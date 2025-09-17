Haberler

Meksika Bağımsızlık Günü Kutlamalarında Claudia Sheinbaum'dan Önemli Mesaj

Meksika Bağımsızlık Günü Kutlamalarında Claudia Sheinbaum'dan Önemli Mesaj
Güncelleme:
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 215. Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, 'hiçbir yabancı gücün Meksika adına karar alamayacağını' vurguladı. Törende askeri geçit ve hava gösterileri düzenlendi.

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 215'incisi kutlanan Bağımsızlık Günü'nde "hiçbir yabancı gücün Meksika adına karar alamayacağını" söyledi.

Sheinbaum, 215. Bağımsızlık Günü kapsamında, başkent Mexico City'deki Ulusal Saray'ın balkonundan kutlamaların başlangıcını simgeleyen "Grito de Independencia" törenine başkanlık etti.

İlk kez bir kadın devlet başkanının liderlik ettiği bu törende yaptığı konuşmada Sheinbaum, "Hiçbir yabancı güç Meksika adına karar alamaz." dedi.

Resmi olarak her yıl 16 Eylül'de kutlanan Bağımsızlık Günü törenleri kapsamında Zocalo Meydanı ve kentin ana caddelerinde askeri geçit töreni ile Meksika Hava Kuvvetlerinin uçuş gösterisi düzenlendi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
