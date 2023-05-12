Meksika, ABD'yi Yasadışı Göçü Önleyecek Bir Politika Benimsemeye Çağırdı

MEKSİKO, 11 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador göçmen kriziyle mücadele yöntemi olarak, Küba ve Venezuela da dahil olmak üzere komşularıyla diplomasi ve yakınlaşma yolunu izlemesi için Washington'a çağrı yaptı.

MEKSİKO, 11 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador göçmen kriziyle mücadele yöntemi olarak, Küba ve Venezuela da dahil olmak üzere komşularıyla diplomasi ve yakınlaşma yolunu izlemesi için Washington'a çağrı yaptı.

Lopez Obrador Perşembe günü düzenlediği olağan basın toplantısında, "Komşularla farklılıklar ve cepheleşme sürerken uyum, barış ve huzuru sürdürmek nasıl mümkün olabilir" diye sordu.

Meksika lideri, insanların iş arayışında göç etme ihtiyacı hissetmemeleri için Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki yaşam standardını yükseltmek amacıyla, Washington'ın bölgedeki hükümetlerle çalışarak yoksulluk ve az gelişmişlikle mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi.

Lopez Obrador, bu bağlamda ABD'nin özellikle Küba ve Venezuela'ya karşı dış politikasını değiştirmesi, "ideolojik yükler" yüzünden uygulanan yaptırımları kaldırması ve kitlesel göçü önlemek üzere bu ülkelerle işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

ABD ve Meksika yetkilileri, Kovid kısıtlaması döneminde göçmenlerin ABD-Meksika sınırından geri gönderilmeleri için başvurulan 42. Madde'nin kaldırılmasıyla, ABD'ye göçmen akımında patlama yaşanmasını bekliyor.