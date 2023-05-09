Meksika, ABD'yi Sınırdaki Silahlı Şiddet Olaylarını Önlemeye Çağırdı

MEKSİKO, 9 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'li karar mercilerini ABD-Meksika sınırının her iki tarafındaki silahlı şiddeti durdurmak için etkili politikalar uygulamaya çağırdı.

MEKSİKO, 9 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'li karar mercilerini ABD-Meksika sınırının her iki tarafındaki silahlı şiddeti durdurmak için etkili politikalar uygulamaya çağırdı.

Pazartesi günü düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Obrador, özellikle Teksas Valisi Greg Abbott ve Florida Valisi Ron DeSantis'ten sınır ötesi silah kontrolünü sağlamalarını ve silah kaçakçılığını önlemelerini istedi.

Obrador, Meksiko'daki Ulusal Saray'da basına yaptığı açıklamada böyle bir girişimin ABD'de "sürekli meydana gelen talihsiz cinayetleri, silahlı saldırıları önlemek için faydalı olacağını" söyledi.

"Neden bu duruma müdahil olmuyor ve kampanyaları için silah üreticilerinden, savaş endüstrisinden para almaya son vermiyorlar?" diye soran Obrador, bu durumun meselenin "altında yatan" faktörlerden biri olduğunu vurguladı.

Obrador, ABD'deki bazı siyasilerin, silah üreticilerinden yeniden seçim kampanyalarını finanse etmek üzere para aldıkları için silah satışlarındaki gevşeklik hakkında "tek kelime etmediklerini" söyledi.

Meksika hükümeti, Meksika'da silahlı şiddeti körükleyen ihmalkar ticari uygulamaları nedeniyle ABD'deki silah üreticilerine ve dağıtıcılarına karşı dava açtı.

Meksikalı yetkililer, ABD'den Meksika'daki suç örgütlerine her yıl en az yarım milyon ateşli silahın yasadışı olarak aktarıldığını tahmin ediyor.

Obrador, ikili meseleleri görüşmek üzere Salı günü ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yapacağını söyledi.