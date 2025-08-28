Meksika, ABD'ye Paket Gönderimlerini Geçici Olarak Askıya Aldı

MEKSİKO, 28 Ağustos (Xinhua) -- Meksika, Washington'ın değerine bakılmaksızın ülkeye gelen tüm paketlere vergi uygulamak üzere harekete geçmesi üzerine ABD'ye yapılan posta ve paket gönderilerini geçici olarak askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay imzaladığı başkanlık kararnamesine göre 800 ABD dolarından az değere sahip malların gümrüksüz girişine izin veren "de minimis" muafiyet kuralı 29 Ağustos'ta sona erecek.

Meksika'nın ulusal posta servisi olan Correos de México'nun açıklamasında, geçici askıya alma kararının çarşamba günü yürürlüğe girdiği ve faaliyetlere ilişkin yeni prosedürlerin daha sonra belirleneceği belirtildi.

Almanya, Avustralya, Kanada, Japonya ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu başka ülkeler de daha önce benzer önlemler almıştı.

Meksika hükümeti, hizmetlerin düzenli şekilde yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmalar geliştirerek kullanıcılara kesinlik sağlanması ve teslimatlardaki gecikme ve aksaklıkların önlenmesi amacıyla ABD yetkilileri ve uluslararası posta kuruluşlarıyla görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.