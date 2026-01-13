Meksika: ABD ile Küba Arasında Arabuluculuk Yapabiliriz

MEKSİKO, 13 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD ve Küba'nın diyalog kurmaya karar vermesi durumunda arabuluculuk rolünü üstlenmeye istekli olduklarını söyledi.

Sheinbaum pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Meksika'nın ABD ile Küba arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya aracı olmasını iki taraf da kabul edecektir. Arabuluculuk rolüne en uygun konumdaki ülke Meksika'dır" dedi.

Trump pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Küba'ya artık petrol ve para gönderilmeyecek" diyerek, Küba hükümetine "çok geç olmadan" Washington ile bir anlaşma yapmasını tavsiye etmişti.

Meksika petrolünün Küba'ya gönderilmesinin, ulusal egemenlik çerçevesinde yasal olduğunu ve insani amaçlara yönelik olduğunu kaydeden Sheinbaum, söz konusu insani yardımın "yeni olmadığını" ve bu politikanın, hangi siyasi görüşten olursa olsun Meksika yönetimlerince uzun süredir desteklendiğini ifade etti.