Meksika, ABD'nin Uyuşturucu Operasyonlarına Katılım İddialarını Reddetti

MEKSİKO, 16 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'li memurların Meksika topraklarında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarına katıldıkları yönündeki iddiaları reddetti.

Perşembe günü yerel bir gazetede yer alan bir ilk sayfa haberinde Sinaloa eyaletinde gizli uyuşturucu laboratuvarlarına yönelik bir operasyona ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi memurlarının katıldığını gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf yayımlanmıştı.

Sheinbaum, bunu "yalan haber" olarak niteleyerek bir önceki yönetimden bu yana Meksika'da "herhangi bir ABD kurumunun görevlilerinin herhangi bir operasyon kapsamında talimat almadığını ve herhangi bir operasyona katılmadığını" söyledi.

Sheinbaum, hükümetin, fotoğrafın kaynağını ve Meksika'da mı yoksa başka bir yerde mi çekildiğini araştırdığını belirtti.

ABD'nin kendi politikalarını dikte etmesine artık izin vermediklerini kaydeden Sheinbaum, "Egemenliğimizin ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. ABD Başkanı Donald Trump ile bugüne dek ilişkilerimizi saygı çerçevesinde yürüttük."

Meksika halkı şunu daima bilmelidir ki, hiçbir koşulda egemenliğimize müdahale edilmesine veya egemenliğimizin ihlal edilmesine izin verilmeyecektir" dedi.