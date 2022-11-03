Meksika, ABD'nin Küba'ya Ticaret Ambargosunu Kaldırmayı Reddetmesine Sert Tepki Gösterdi

De la Fuente, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve üye ülkelere ambargonun kaldırılmasını talep etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu ve bu talebin ABD tarafından reddedilmeye devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Küba'nın başkenti Havana'da insanlar ABD ambargosuna karşı bir mitinge katılıyor, 5 Ağustos 2021. (Fotoğraf: Joaquin Hernandez/Xinhua)

De la Fuente, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve üye ülkelere ambargonun kaldırılmasını talep etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu ve bu talebin ABD tarafından reddedilmeye devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

MEKSİKO, 3 Kasım (Xinhua) -- Meksika'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD'nin Küba'ya yönelik altmış yıllık ticaret ambargosunu uluslararası toplumun yaptırımları sona erdirmek için tekrarlanan ve neredeyse oybirliğiyle yaptığı çağrılara rağmen kaldırmayı reddetmesi kınandı.

Meksika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Juan Ramon de la Fuente, Küba'nın ambargoyu kaldırmaya yönelik karar taslağını inceleyen BM Genel Kurulu toplantısında, yaptırımların sadece Küba ekonomisine değil aynı zamanda Kübalıların sağlığına ve refahına da zarar verdiğini ifade etti.

De la Fuente, ambargonun Kovid-19 gibi dünya genelindeki bir pandemi ve Eylül ayında Küba'nın batısındaki bazı bölgeleri yerle bir eden Ian Kasırgası gibi bir doğal felaket türünden kritik öneme sahip dönemlerde bile önemli uluslararası işbirliğini engellediğini söyledi.

De la Fuente, "Ambargonun pandemi ile mücadele için tıbbi malzemelerin yanı sıra Küba halkı için gıdanın gelişini nasıl engellediğini de gördük" dedi.

"Sivil halkı açlıkla karşı karşıya bırakmak, uluslararası insan hakları hukuku açısından yasaklanan bir başka davranıştır" diyen Juan Ramon de la Fuente, Meksika'nın BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği ülkelerin dışındaki hiçbir ülkeye "herhangi bir yaptırım olmaması" gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.

Ambargo, politik amaçlarla tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin ya da yaptırımların uygulanmasına karşı çıkan BM Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirgesi'ni ihlal ediyor.

De la Fuente, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve üye ülkelere ambargonun kaldırılmasını talep etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu ve bu talebin ABD tarafından reddedilmeye devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Geçen sene, peş peşe 29. kez, 184 ülke ambargonun kaldırılması lehinde oy kullanırken ABD ve İsrail buna karşı oy kullandı.

Küba'nın tahminlerine göre, ABD'nin bu ada ülkesine uyguladığı ambargo cari fiyatlarla 150 milyar ABD dolarından fazla ekonomik kayba yol açarak adanın gelişimini sekteye uğrattı ve yaşam kalitesine zarar verdi.