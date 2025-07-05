Meksika, ABD'nin Göç İle İlgili Planını Reddetti

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Trump'ın önerdiği göçmenlik planını kınayarak, göç sorununun işbirliği yoluyla çözülmesi gerektiğini açıkladı.

MEKSİKO, 5 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ve sınır güvenliğiyle ve gözaltı merkezlerine milyarlarca dolarlık bütçenin ayrıldığı planı kabul etmediklerini söyledi.

Sheinbaum, cuma günkü basın toplantısında ABD Temsilciler Meclisi'nin onayladığı ve göçmenlik yaptırımlarına 170 milyar ABD dolarının tahsis edildiği mali planı kınayarak, göçün baskıyla değil, işbirliği yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Sheinbaum, "Bu yaklaşıma katılmıyoruz. Göç, kalkınma işbirliği yoluyla kökünden çözüme kavuşturulmalıdır" dedi.

Meksika hükümetinin hem kuzey hem de güney sınırlarında geçiş girişimlerinin azaltılmasına yardımcı olduğunu dile getiren Sheinbaum, "Dün sadece 220 kişi tutuklandı. Yıllar önce gördüğümüz binlerce kişiye kıyasla bu oldukça az" dedi.

"Sadece Meksikalılar değil, Latin Amerika ve Karayipler'den gelen göçmenlerin çoğu da uzun yıllardır ABD'de yaşıyor ve çalışıyor. Bu iyi ve çalışkan insanlar, sadece işçi dövizleri yoluyla Meksika'ya değil, aynı zamanda ABD ekonomisine de katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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