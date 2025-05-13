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Meksika, ABD'nin Büyükbaş Hayvan İthalatını Askıya Almasına Tepki Gösterdi

Meksika, ABD'nin Büyükbaş Hayvan İthalatını Askıya Almasına Tepki Gösterdi
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Meksika, ABD hükümetinin büyükbaş hayvan ithalatını askıya alması nedeniyle günde yaklaşık 11,4 milyon ABD doları kayıp yaşadığını açıkladı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, uygulamanın haksız olduğunu belirtti.

MEKSİKO, 12 Mayıs (Xinhua) -- ABD hükümetinin, Meksika'dan büyükbaş canlı hayvan ithalatını askıya alması nedeniyle Meksika'nın büyükbaş hayvan sektörü günde yaklaşık 11,4 milyon ABD doları tutarında kayıp yaşıyor.

Meksika Ulusal Tarım Konseyi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada Washington tarafından vida kurdu sineği zararlısının kontrol altına alınmasına yönelik ortak çabaların gözden geçirilmesi amacıyla getirildiği ifade edilen söz konusu geçici yasağın, tedarik zincirlerini bozduğu ve her iki ülkede de gıda bulunurluğunu tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu yasak, Meksika tarımını olumsuz etkileyerek sınırın iki tarafında da gıda güvenliğini riske atıyor" denildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da haksız bir uygulama olduğunu ifade ederek yasağa karşı çıktı ve tek taraflı kararlar yerine karşılıklı koordinasyon çağrısında bulundu.

Sheinbaum, pazartesi günkü basın toplantısında, "Bu önlemi doğru bulmuyoruz. Sınırı Meksika'dan yapılan büyükbaş hayvan ithalatına kapatmak için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins ise pazar günü yaptığı açıklamada ABD sığırlarını tehlikeli, et yiyen parazit istilasından korumak için Meksika sınırından canlı hayvan ithalatını "aylık bazda" askıya aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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