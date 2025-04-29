Meksika, ABD ile Su Paylaşımında Taahhütte Bulundu

Meksika'nın, ABD ile imzalanan 1944 tarihli su paylaşım anlaşması kapsamında ülke sınırlarındaki Rio Grande Nehri'nden Texas eyaletine giden su akışında ABD'nin payını artırmayı taahhüt ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı ikinci kez devralmasından itibaren iki ülke arasındaki gerilim birçok kez gündeme gelirken, ABD ve Meksika, 1944 tarihli su paylaşım anlaşması kapsamında yeni bir adım attı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Meksika'nın, mevcut beş yıllık su döngüsünün sonuna kadar Rio Grande Nehri'nden gelen su akışında ABD'nin payını artırmayı taahhüt ettiği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, anlaşma kapsamında Texas'daki çiftçilerin Meksika'nın Rio Grande Nehri'nden gelecek su akışından faydalanmasının ve bölgedeki su kıtlığının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'ın söz konusu anlaşmanın ihlal edildiği gerekçesiyle Meksika'ya yönelttiği gümrük tarifesi tehditlerine ilişkin, kuraklığa rağmen yükümlülüklerini yerine getirdiklerini söylemişti.

1944 tarihli su paylaşım anlaşması

1944 tarihli su paylaşım anlaşması, Meksika'nın Rio Grande Nehri'nden her 5 yılda bir ABD'ye 1,75 milyon metreküp su teslim etmesini öngörüyor. Ancak mevcut döngüde, Meksika bu miktarın yalnızca yüzde 30'unu sağlayabildi.

Yerel basına göre söz konusu durum, özellikle Texaslı çiftçiler arasında endişeye yol açarken, Trump'ın ticari yaptırım tehditlerini de beraberinde getirdi.