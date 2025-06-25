Meksika, ABD ile Çelik ve Alüminyum Gümrük Vergileri Üzerinde Anlaşmaya Yakın

MEKSİKO, 25 Haziran (Xinhua) -- Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, Washington'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergileri konusunda ABD'yle anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

Ebrard, salı günü "Yaratıcılığı ve Meksika'nın Geleceğini Teşvik Etmek" başlıklı etkinlikte yaptığı açıklada ABD yetkililerini gümrük vergilerini kaldırmaya ikna etmek için çeşitli argümanlar sunduklarını belirtti.

Ebrard, "Meksika, ABD'ye sadece yaklaşık 100.000 ton alüminyum ihraç ediyor. Öyleyse neden bu kadar yüksek bir gümrük vergisi uygulanıyor?" diye sordu.

Ebrard, iki tarafın bu konuda bir sonuca varmaya "çok yakın" olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın başlarında çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Uygulamayı haksız ve sürdürülemez bulan Meksika hükümeti ise muafiyet talep edeceğini açıklamıştı.