Meksika, ABD ile Araç İhracatında Gümrük Vergilerini Düşürmek İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

MEKSİKO, 22 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD-Meksika- Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamı dışında ihraç edilen araçlara uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

ABD, kısa süre önce Meksika'da üretilen ve söz konusu anlaşmanın şartlarını karşılayan araçlara uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 15'e indirmiş ve Sheinbaum bu kararı memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Sheinbaum, çarşamba günkü basın toplantısında, "Ticaret anlaşması kapsamına girmeyen araçlar için de gümrük vergilerini azaltacak mekanizma arayışındayız" dedi.

Sheinbaum, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerine yönelik ayrıcalıklı uygulama için müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Sheinbaum, ABD'de yaşayan Meksikalı göçmenlerin ülkelerine gönderdiği dövizlere vergi uygulanmasına kesinlikle karşı olduklarını yineledi.