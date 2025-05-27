Meksika, ABD'den Büyükbaş Hayvan İthalatının Yeniden Açılmasını Bekliyor

MEKSİKO, 27 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan yapılan canlı büyükbaş hayvan ithalatına "mümkün olan en kısa sürede" sınırını yeniden açmasını beklediklerini söyledi. ABD, kurt sineği larvası salgını nedeniyle 11 Mayıs'ta canlı büyükbaş hayvan ithalatını 15 gün süreyle durdurmuştu.

Sheinbaum, pazartesi günkü olağan basın toplantısında, "Sınırın mümkün olan en kısa sürede açılmasını bekliyoruz, bu konudaki diyalog da devam ediyor" dedi.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, 15 günlük askıya alma kararını, kurt sineği larvasının yayılmasını engellemek ve durumu değerlendirmek amacıyla aldıklarını açıklamıştı.

Meksika Ulusal Gümrük Ajansı'nın verilerine göre ülke bu yılın ilk çeyreğinde sadece 202.000 baş büyükbaş hayvan ihraç etti. Bu rakam, kurt sineği larvası salgını nedeniyle 2024'ün aynı döneminde kaydedilen 504.000 rakamının büyük oranda gerisinde kaldı.

Meksika hükümetine göre, Güney Amerika'ya özgü kurt sineği larvası, hastalığın tamamen ortadan kalktığı onlarca yılın ardından 2023 yılında Panama'da yeniden ortaya çıktı. Daha sonra Panama'nın 3.700 kilometre ötesine kadar yayılan hastalık, Kasım 2024'te Meksika'nın güney sınırına ulaştı.

Bunun üzerine, ABD'ye canlı büyükbaş hayvan ihraç eden Meksika'nın kuzeyindeki Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango ve Tamaulipas eyaletleri, epidemiyolojik gözetimi güçlendirdi ve hastalığın yayılmasını önlemek için yüzde 100 hayvan denetim programı uygulamaya başladı.