Meksika, ABD'den Büyükbaş Hayvan İthalatının Yeniden Açılmasını Bekliyor

Meksika, ABD'den Büyükbaş Hayvan İthalatının Yeniden Açılmasını Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin kurt sineği larvası salgını nedeniyle durdurduğu canlı büyükbaş hayvan ithalatını en kısa sürede yeniden açmasını beklediklerini açıkladı. Meksika, 2023'te hastalıktan dolayı yaşanan gerilemeye karşı tedbirler alıyor.

MEKSİKO, 27 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan yapılan canlı büyükbaş hayvan ithalatına "mümkün olan en kısa sürede" sınırını yeniden açmasını beklediklerini söyledi. ABD, kurt sineği larvası salgını nedeniyle 11 Mayıs'ta canlı büyükbaş hayvan ithalatını 15 gün süreyle durdurmuştu.

Sheinbaum, pazartesi günkü olağan basın toplantısında, "Sınırın mümkün olan en kısa sürede açılmasını bekliyoruz, bu konudaki diyalog da devam ediyor" dedi.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, 15 günlük askıya alma kararını, kurt sineği larvasının yayılmasını engellemek ve durumu değerlendirmek amacıyla aldıklarını açıklamıştı.

Meksika Ulusal Gümrük Ajansı'nın verilerine göre ülke bu yılın ilk çeyreğinde sadece 202.000 baş büyükbaş hayvan ihraç etti. Bu rakam, kurt sineği larvası salgını nedeniyle 2024'ün aynı döneminde kaydedilen 504.000 rakamının büyük oranda gerisinde kaldı.

Meksika hükümetine göre, Güney Amerika'ya özgü kurt sineği larvası, hastalığın tamamen ortadan kalktığı onlarca yılın ardından 2023 yılında Panama'da yeniden ortaya çıktı. Daha sonra Panama'nın 3.700 kilometre ötesine kadar yayılan hastalık, Kasım 2024'te Meksika'nın güney sınırına ulaştı.

Bunun üzerine, ABD'ye canlı büyükbaş hayvan ihraç eden Meksika'nın kuzeyindeki Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango ve Tamaulipas eyaletleri, epidemiyolojik gözetimi güçlendirdi ve hastalığın yayılmasını önlemek için yüzde 100 hayvan denetim programı uygulamaya başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu! Kurşun yağdırıp kayıplara karıştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.