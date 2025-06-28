Meksika, ABD'deki Göçmenleri Koruma Sözünü Verdi

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de 252 Meksikalı göçmenin tutuklanmasının ardından, Meksikalı göçmenleri koruma taahhüdünde bulundu. Sheinbaum, konsoloslukların göçmenler için sıkı bir takip yapacağını belirtti.

MEKSİKO, 28 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de göçmenlere yönelik düzenlenen baskınlarda 252 Meksika vatandaşının tutuklanması üzerine ABD'deki Meksikalı göçmenleri koruyacaklarını söyledi.

Sheinbaum cuma günkü basın toplantısında, "Dayanışma sergileyerek, destek vererek ve elimizden gelen her şeyi yaparak göçmen kardeşlerimizi koruyacağız" dedi.

Sheinbaum, Meksikalı göçmenlerin haklarını korumaya yönelik strateji çerçevesinde ABD'deki Meksika konsolosluklarına, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi ve Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi'ne ait gözaltı merkezlerini günde en az bir kez ziyaret etme talimatını verdiklerini belirtti.

Sheinbaum, konsolosların olup biteni dinlemek ve anlamak için haftada bir kez kamuya açık toplantı düzenleyeceklerini de kaydetti.

Meksika hükümetinin, göçmenleri olası tehdit ve hak ihlallerine karşı korumak üzere tüm imkanları seferber edeceğini vurgulayan Sheinbaum, yurtdışındaki vatandaşların şikayet ve endişelerinin titizlikle ele alınacağını söyledi.

Florida Valisi Ron DeSantis'in eyaletin güneyindeki sulak alanlarda "Alligator Alcatraz" adıyla yeni bir gözaltı merkezi kurma planını da kınayan Sheinbaum,

"Göçmenler suçlu değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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