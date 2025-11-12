Haberler

Mekke'nin Güneyinde Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinin güneyindeki Deffak ve Umm ez-Zelle beldelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar sel olayına yol açtı. Sosyal medya paylaşımlarında sel sularının görüntüleri yer aldı, ancak hasar veya yaralanma durumu hakkında bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele neden oldu.

Suudi Arabistanlı sosyal medya kullanıcılarının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Mekke'nin güneyindeki Deffak ve Umm ez-Zelle beldelerinde dünden beri devam eden yağışların sele yol açtığı ifade edildi.

Paylaşımda, Deffak-Umm ez-Zelle yolunda ve yol yakınındaki geniş alanda sel sularının görüntüsüne yer verildi.

Yağışlar ve sel sonucunda ölüm, yaralanma veya hasar olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir

Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
TFF'den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi

Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 47 futbolcu hakkında karar
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak 'İmamoğlu İnşaat' şirketine devredildiği iddiası

İBB iddianamesinden 2 adet villa da çıktı! Değerleri dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.