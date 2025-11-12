Mekke'nin Güneyinde Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinin güneyindeki Deffak ve Umm ez-Zelle beldelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar sel olayına yol açtı. Sosyal medya paylaşımlarında sel sularının görüntüleri yer aldı, ancak hasar veya yaralanma durumu hakkında bilgi verilmedi.
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele neden oldu.
Suudi Arabistanlı sosyal medya kullanıcılarının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Mekke'nin güneyindeki Deffak ve Umm ez-Zelle beldelerinde dünden beri devam eden yağışların sele yol açtığı ifade edildi.
Paylaşımda, Deffak-Umm ez-Zelle yolunda ve yol yakınındaki geniş alanda sel sularının görüntüsüne yer verildi.
Yağışlar ve sel sonucunda ölüm, yaralanma veya hasar olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel