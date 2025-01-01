Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Solhan'da Düzenlendi
Bingöl'ün Solhan ilçesinde İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı, yoğun katılımla gerçekleşti. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, konuşmalar yapıldı ve ödüller verildi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.
Solhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, platform adına Osman Ayman ile Doç. Dr. Ramazan Korkut konuştu.
Programda, İmam Hatip Mehmet Bingöl tarafından dua okundu, Siyer-i Nebi sınavında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.