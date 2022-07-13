Mekke Kentine Gelen Hacı Adaylarının Sayısı 900 Bine Yaklaştı MEKKE, 13 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Hac mevsiminde işleyen Mekke hafif raylı treni görülüyor, 12 Temmuz 2022. Suudi Arabistan Pazartesi günü, mevcut Hac mevsiminin başarılı ve güvenli geçtiğini açıkladı. MEKKE, 13 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Hac mevsiminde işleyen Mekke hafif raylı treni görülüyor, 12 Temmuz 2022. Suudi Arabistan Pazartesi günü, mevcut Hac mevsiminin başarılı ve güvenli geçtiğini açıkladı. Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu'nun Cuma günü açıkladığı rakamlara göre mevcut Hac mevsiminde Mekke'ye gelen hacıların toplam sayısı 899.353'e ulaştı. Bunların 779.919'u yabancı, 119.434'ü ise yerli hacılardan oluşuyor. (Fotoğraf: Han Xiaolin/CRCC/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Xinhua / Güncel Suudi Arabistan Mekke Hac Güncel Haberler

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