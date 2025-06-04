Mekke'de Türk Hacı Adaylarının Arafat'a İntikali Başladı

Mekke'de Türk Hacı Adaylarının Arafat'a İntikali Başladı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 84 bin 942 Türk hacı adayının Arafat'a taşınma sürecinin başladığını duyurdu. Erbaş, hacı adaylarına ve servis ekiplerine başarılar diledi.

Mekke'de bulunan 84 bin 942 Türk hacı adayının Arafat'a intikali, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla başladı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının "2025 Hac Organizasyonu" kapsamında Mekke'deki servis ekiplerine seslenerek, saat 16.00 itibarıyla hacı adaylarının Arafat'a taşınması talimatını verdi.

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2025 Hac Organizasyonumuz kapsamında yüzbinlerce mümin yürekle buluşmak üzere Arafat'a doğru yola çıkacak olan hacı adaylarımızın intikali için tüm servis personelimize ve ekiplerimize çıkış talimatını verdik. Cenabıhak'tan bütün hacı adaylarımıza ve personelimize kolaylıklar diliyorum. Haccımız mübarek ve mebrur olsun İnşallah."

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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