Mekke'de 1,67 milyon Hacı Bayram Namazı Kıldı
Hac görevini yerine getirmekte olan 1 milyon 673 bin 230 Müslüman, Mekke'de Kabe'de bayram namazını eda etti. Bayram namazının ardından hacılar, Müzdelife Vakfesi'ni tamamlayarak Mina'ya hareket etti.
- Mekke'de 1,67 milyon hacı bayram namazı kıldı
MEKKE - Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan 1 milyon 673 bin 230 hacı, bayram namazını eda etti.
Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan 1 milyon 673 bin 230 Müslüman, Arafat Vakfesi tamamlandıktan sonra bayram namazı için Kabe'ye geldi. Burada ziyaret tavafını tamamlayan hacı, bayram namazını kıldı. Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen hacılar, namaz sonrası Müzdelife Vakfesi yaptıktan sonra Mina'ya hareket ederek, Akabe Cemresi'nde 7 taş atacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel