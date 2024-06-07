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Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Afet Tehlikeleri İçin Düzenleme Yapıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, afet türlerinin araştırılması ve imar planı kararlarına yansıtılması konusunda düzenlemeler içeriyor.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde, afet türlerinin araştırılması ve araştırma sonuçlarının imar planı kararlarına yansıtılmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde, afet tehlikelerinin araştırılması, tehlike ve risklerin belirlenerek ilgili idarelerin imar planı çalışmalarında, yerleşme alanlarının belirlenmesinde afet tehlikelerinin dikkate alınması yönünde çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildi.

Buna göre, imar planı hazırlık aşamasında, afet türlerinin araştırılması ve araştırma sonuçlarının plan kararlarına yansıtılmasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Plan kararlarında esas alınması gereken afet türleri yönetmelikte, "Deprem, kütle hareketi (heyelan, çığ, kaya düşmesi, obruk ve benzeri), tsunami, sel/taşkın, yangın gibi afetler ile insan ve teknoloji kaynaklı endüstriyel/kimyasal kazalar, kitlesel göç ve benzeri tehlikelere yönelik olarak, ilgili kurum ve kuruluşlarca üretilen bilgi, belge, analiz, etüt ve haritalar, jeolojik ve hidrolojik yapıya ilişkin bilgiler, doğa kaynaklı veriler, varsa iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine ilişkin risk analizleri, meteorolojik verilerin ve bulguların analizleri ve il afet risk azaltma planlarında öngörülen öneri ve önlemler esas alınır." ifadeleriyle detaylandırıldı.

Ayrıca imar planlarında, afet türleri ve risklerin gösterimi için ihtiyaç duyulacak "Kentsel Risk Alanı (yangın, endüstriyel/kimyasal kaza...) Tsunami Risk Alanı (sel/taşkın ve benzeri), Kütle Hareketi Risk Alanı (kaya düşmesi, heyelan, çığ, obruk oluşumu), fay sakınım zonu/tampon alanı" gibi gösterimler yayımlandı.

Düzenleme ile afet türleri açıklanarak, bunların planlama çalışmaları sırasında araştırılması ve araştırma sonuçlarına göre insan yerleşmeleri için belirlenen afet tehlike ve risklerinin planlara yansıtılmasının sağlanması, olası afetler sonrası zararın en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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