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Mekanist Mühendis Oğuzhan Emirhan, Gençleri Kick Boksla Hayata Hazırlıyor

Mekanist Mühendis Oğuzhan Emirhan, Gençleri Kick Boksla Hayata Hazırlıyor
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30 yaşındaki mekanik tasarımcı Oğuzhan Emirhan, eşiyle birlikte kurduğu spor salonunda gençlere kick boks antrenörlüğü yaparak, onları kötü alışkanlıklardan korumayı hedefliyor. Bu teşebbüsünü sosyal sorumluluk projesi olarak gören Emirhan, sporun disiplininin gençlere katkı sağladığını vurguluyor.

Mekanik tasarımcı olarak iş hayatını sürdüren 30 yaşındaki Oğuzhan Emirhan, eşiyle birlikte çalıştırdığı spor salonunda kick boks antrenörlüğü de yaparak gençleri sporun disipliniyle geleceğe hazırlıyor.

Kocaeli Üniversitesi Makine, Resim ve Konstrüksiyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra mekanik tasarımcı olarak kariyerini sürdüren mühendis Oğuzhan Emirhan, üniversite eğitiminden önceki süreçlerde kick boks sporunu yaparak İstanbul'da düzenlenen birçok yarışmada madalya kazandı.

Profesyonel iş hayatını sürdürse de kick boksla bağını hiç koparmayan Emirhan, eşi Tülay Emirhan ile Ümraniye'de kiraladığı bodrum katında kick boks spor salonu açtı. Emirhan, gündüzleri profesyonel iş hayatını sürdürürken, akşamları da spor salonunda gençleri kick boks şampiyonalarına hazırlıyor.

Emirhan, kick boks antrenörü olarak bu sporu öğrettiği gençleri hem kötü alışkanlıklardan hem de olumsuz sosyal ortamlardan korumayı hedeflerken, onların sporun disipliniyle hayata daha pozitif bakmalarını sağlayarak yaşamlarına dokunmaya çalışıyor.

Sosyal sorumluluk projesi olarak görüyor

AA muhabirine konuşan Oğuzhan Emirhan, çocukluğunda yaşadığı mahallede birçok kötü alışkanlığa tanık olduğunu, açtığı spor salonunu da yeni nesli korumak için bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü anlattı.

Maddi sebeplerden dolayı bu sporu bırakmak zorunda kalan gençlere destek olmaya çalıştığını aktaran Emirhan, gençlere hem kendi mesleğiyle alakalı hem de sporla ilgili örnek olmaya çalıştığını dile getirdi.

Okulunu yarıda bırakan, herhangi bir mesleğe tutunamayan ve bir sporla da ilgilenmeyen gençlerin toplum açısından da sorun oluşturduğunu belirten Emirhan, şöyle devam etti:

"Buradaki amacımız sokaklardan bu çocukları toplayabilmek. Çünkü bu çocukların elinden tutamazsak, bu çocuklar buraya tutunmazlarsa bir meslek dalına tutunmazlarsa yarın ya sizin ya benim ya benim çocuğumun ya da sizin çocuğunuzun canını yakacak potansiyele geliyorlar. Gençleri sporun disipliniyle topluma kazandırmaya çalışıyorum. Bu çocukları spor salonundan uzaklaştırırsak, bu çocuk bana masraf, bu çocuk bana külfet, dediğimiz zaman çok daha geri dönüşü olmayan pişmanlıklara sebebiyet veriyor. Anne baba çocuğunu sokaktan toplayamıyor, sigarayı bıraktıramıyor, daha sonra neden sürekli evde isyan halinde oldu diye şikayette bulunuyor. Sporla uğraşan gençler, sağlıklı bir şekilde enerjilerini attıktan sonra sosyal hayatlarında daha sakin ve ılımlı davranıyor."

İstanbul'da katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti

Emirhan, kick boksun dışardan bakınca şiddet yanıyla algılandığını vurgulayarak, "Ben 15 yıldır bu sporu yapıyorum. Dışarıda herhangi bir kavgamı dahi hatırlamıyorum. Buradaki çocuklar dışarıda kavga etmemeyi, herhangi bir madde kullanmamayı öğreniyorlar. Aslında bütün enerjilerini burada atıyorlar." diye konuştu.

Çocukluğundan beri hem sporcu hem de tasarımcı olmayı hayal ettiğini aktaran Emirhan, mekanik tasarımcılık yaparken bir yandan da kick boks müsabakalarına hazırlandığını, sadece İstanbul'daki yarışmalara katılabildiğini ve belli dereceler aldığını kaydetti.

Oğuzhan Emirhan'ın eşi Tülay Emirhan ise 8 yıldır kick boksla ilgilendiğini, salonda kız çocuklarını çalıştırdığını belirtti.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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