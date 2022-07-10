"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi

AA - Osman Uras - Güncel
 - Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle 1547 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle 1547 yolcu geldi.

Heraklion Limanı ziyaretinin ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren Malta bayraklı büyük gezinti gemisi Bodrum'a geldi.

Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan gemide, çoğunluğu Alman uyruklu 1547 yolcu ile 720 personel bulunduğu bildirildi.

Gün içinde gemiden inen turistler sahilde gezdi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle sahillerde yoğunluk yaşanan ilçede, çarşıdaki hareketliliği artıran gemi yolcuları, alışveriş yapıp bazı tarihi yerleri ziyaret etti.

Bazıları araçlarla ve bisikletle şehir turu yaptı.

Gemi, Mikonos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

AA / Osman Uras - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title