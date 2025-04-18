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Mehteran Birliği Siirt'te Konser Verdi

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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Siirt Kızlar Tepesi Parkı Amfi Tiyatro sahnesinde düzenlediği konserde Siirtlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konsere katılanlar, marşlara Türk bayraklarıyla eşlik etti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Siirt'te konser verdi.

Siirt Kızlar Tepesi Parkı Amfi Tiyatro sahnesinde sahne alan Mehteran Birliğine Siirtliler büyük ilgi gösterdi. Konser etkinliğine, Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marşlara eşlik etti.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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