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Mehteran Birliği'nden Turizm Haftası Konseri

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Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Mehteran Birliği, Turizm Haftası dolayısıyla Siirt'te konser verdi. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Turizm Haftası dolayısıyla Siirt'te konser verdi.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt Belediyesince Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği tarafından çeşitli eserler seslendirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Murat İlhan tarafından konser sonunda Mehteran Birliğine tiftik battaniyesi ve plaket takdim edildi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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