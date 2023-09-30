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Mehmetçikten Davraz Dağı'na zirve tırmanışı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Davraz Dağı'na zirve tırmanışı yaptığı görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Davraz Dağı'na zirve tırmanışı yaptığı görüntüleri paylaştı.

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı tarafından yapıldığı belirtilen tırmanışa ait görüntülerde, zirveye ulaşan askerlerin "Önce Vatan" marşını okudukları anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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