Mehmetçikten 'Cumhuriyet' klibi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçik tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için hazırlanan klibi paylaştı.

Terörle mücadele başta her türlü tehdide karşı mücadele eden Mehmetçiklerin hazırladığı klip bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı. 'Herkes bilsin bu Türkiye'nin Yüzyılı. Asrın Kahramanları Mehmetçiklerimizin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için hazırladığı video klip' notuyla paylaşılan klip, kısa sürede büyük ilgi gördü. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı ile başlayan, Mehmetçiğin terörle mücadele operasyonları ve çeşitli tatbikatlardan oluşan görüntülerin yanı sıra terörle mücadelede kullanılan yerli ve milli ürünlerin yer aldığı klip, yine aynı sloganla sona erdi. (DHA)