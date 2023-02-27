Mehmetçik zor kış şartlarında terörle mücadeleye devam ediyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin zor kış şartlarında terörle mücadeleye devam ettiği görüntüleri paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin zor kış şartlarında terörle mücadeleye devam ettiği görüntüleri paylaştı.
Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Durmadan Yorulmadan Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor ifadelerine yer verildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel