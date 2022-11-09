Mehmetçik Vakfından 10 Kasım'a özel video Güncel Haberler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla video hazırladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla video hazırladı. Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Aziz Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84'üncü yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımdaki videoda, Anıtkabir'in üstünden güneşin doğduğu anlar ile burada nöbet tutan askerler ve ziyaretçilerin görüntülerine yer verildi. Videonun sonunda Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözleri yer aldı. Kaynak: AA / Güncel Mustafa Kemal Atatürk Aziz TSK Güncel Haberler

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