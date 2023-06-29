Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Kurban Bayramında Elazığ'da bulunan şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Vakıf personelleri, şehit ve gazi yakınlarına taze et yardımı ve oyuncak hediye etti. Şehit yakınları ve gaziler, Mehmetçik Vakfı'nın sürekli yanlarında olduğunu hissettiklerini belirterek teşekkür etti.

- Mehmetçik Vakfı, şehit yakınları ve gazileri unutmadı

ELAZIĞ - Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Kurban Bayramında Elazığ'da bulunan şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, şehit ve gazi yakınlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Mehmetçik Vakfı tarafından Elazığ'da program düzenlendi. Düzenlenen programda, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelen vakıf personelleri, bir süre sohbet ettikten sonra yakınlara taze et yardımında bulunurken şehit yakını çocuklarına da oyuncak hediye etti. Mehmetçik Vakfı ile bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, sürekli kendilerine yardımcı olan Vakıf personellerine teşekkür etti.

1997'de Kuzey Irak'ta yaşanan operasyonda ayağından ve gözünden yaralanan Kuzey Irak gazisi İlhan Pekdemir, "Allah Mehmetçik Vakfından razı olsun. Her zaman derdimize yetişiyorlar. Tüm gazi ve şehit ailelerine yardımda bulunan dernektir. Kendileriyle sohbet ettik. Allah razı olsun bizleri düşünüp gelmişler. Sadece et için de gelmemişler bizimle buraya sohbet etmeye gelmişler" dedi.

"Mehmetçik Vakfı sürekli şehit ve gazi yakınlarının yanında"

1989'da Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaralandığı belirten Ömer Baypınar, "Sağ gözümden ve bacağımdan yaralandım. Kurban Bayramımızın vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah Mehmetçik Vakfından razı olsun bizleri hatırladılar. Bundan dolayı da mutluyuz. Burada sohbet ederek görüş alışverişinde bulunduk. Mehmetçik Vakfı personelleri bizlere yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sürekli bizleri arayarak ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Allah kendilerinden razı olsun depremden sonra da bizleri arayarak evlerimizde hasar olup olmadığını sordular bu konuda da çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Mehmetçik Vakfının sürekli şehit ve gazi yakınlarının yanında olduklarını hissediyoruz. Kendilerine sürekli bizim yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.