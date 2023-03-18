Mehmetçik Vakfı'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'ne özel video

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı.

Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Çanakkale Deniz Zaferi'ne ilişkin görüntülerin kullanıldığı videoda, "İmkansızın gerçeğe, gerçeğin zafere, zaferin destana dönüşü, kadının kızanın, erkeğin erin kenetlenişi, birlerin bin, binlerin bir oluşudur Çanakkale ruhu." ifadesi yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk halkının gösterdiği dayanışmayı anlatan fotoğrafların da kullanıldığı videonun sonunda, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." sözlerine yer verildi.