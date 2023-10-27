Mehmetçik Vakfı, Cumhuriyetin 100. yılını kutladı

Mehmetçik Vakfı, Cumhuriyetin 100. yılını hazırladığı videolu mesaj ile kutladı.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Mehmetçik'e, Mehmetçik Türk Milletine, Cumhuriyet hepimize emanet. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne Mehmetçiğin görüntülerine yer verildi.