Mehmetçik terör hedeflerini vurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşı Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine operasyon düzenledi. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik terör hedeflerini vurdu: Sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında terör hedeflerinin imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir.

Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhal Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, sözde bir karargah imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait bir çok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.