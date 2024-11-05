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Mehmetçik'ten Somali'deki yetim çocuklara sağlık taraması

Mehmetçik'ten Somali'deki yetim çocuklara sağlık taraması
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Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelinin, Somali Polis Şehitleri Yetimhanesini ziyaret ederek, çocuklara sağlık taraması yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelinin, Somali Polis Şehitleri Yetimhanesini ziyaret ederek, çocuklara sağlık taraması yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız, Sivil Asker İşbirliği faaliyeti kapsamında Somali Polis Şehitleri Yetimhanesini ziyaret ederek burada kalan çocuklara sağlık taraması yaptı ve kıyafet ile gıda yardımlarında bulundu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sağlık taraması ve yardımlara dair fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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