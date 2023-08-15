Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde PKK'ya göz açtırmıyor. MSB sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda PKK'lı teröristlere ait binlerce silah ve muhimmat ele geçirdiğini paylaştı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Toplamda 34 bin 560 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 440 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, bin 588 adet Doçka mühimmatı, 25 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 20 adet RPG-7 sevk fişeği mühimmat ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA