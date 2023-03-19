Mehmetçik, Hatay'da yağmur sularının deprem çadırlarına dolmasını önlemek için drenaj kanallarını temizledi

Mehmetçikler, depremlerden etkilenen Hatay'da yağmur sularının çadırlara dolmasını önlemek için drenaj kanallarını temizledi.

Mehmetçikler, depremlerden etkilenen Hatay'da yağmur sularının çadırlara dolmasını önlemek için drenaj kanallarını temizledi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayının Hatay'da sıcak yemek ve su dağıtım faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hatay'da görevli Mehmetçiklerimiz, gece boyunca yağmur sularının vatandaşlarımızın kaldığı çadırlara dolmasını önlemek için drenaj kanallarını temizledi." bilgisi de verildi.