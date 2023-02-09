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Mehmetçik Hatay'da 1'i çocuk 3 kişiyi daha enkazdan sağ çıkardı

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Mehmetçik Hatay'da 1'i çocuk 3 kişiyi daha enkazdan sağ çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da 1'i çocuk 3 kişiyi daha enkazdan sağ çıkardığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da 1'i çocuk 3 kişiyi daha enkazdan sağ çıkardığını bildirdi.

MSB'den yapılan videolu paylaşımda depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma, kurtarılan yaralıların tahliyesi, helikopterlerle kurtarma ekibi ve yardım malzemesi taşınması ile sıcak yemek dağıtımına devam edildiği belirtildi.

Devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde çalışmalara aralıksız destek sağlandığı ifade edilen açıklamada, Mehmetçiğin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 1'i çocuk 3 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş Hatay Yerel Güncel Haberler

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