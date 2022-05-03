Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
 - Güncelleme:
Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hakkari'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi ulaştırdığını bildirdi.

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hakkari'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi ulaştırdığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgede görevli Mehmetçiklerimiz, Derecik, Aktütün, Dağlıca ve Çukurca'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıttı. Yörede yaşayan kardeşlerimizin bayramını bir kez daha kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan paylaşımda, Mehmetçiğin yardım kolisi götürdüğü yerlerdeki vatandaşlarla çektirdiği fotoğraflara da yer verildi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Çukurca, Hakkari, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title