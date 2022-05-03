Mehmetçik, Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hakkari'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi ulaştırdığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgede görevli Mehmetçiklerimiz, Derecik, Aktütün, Dağlıca ve Çukurca'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıttı. Yörede yaşayan kardeşlerimizin bayramını bir kez daha kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan paylaşımda, Mehmetçiğin yardım kolisi götürdüğü yerlerdeki vatandaşlarla çektirdiği fotoğraflara da yer verildi.