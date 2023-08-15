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Mehmetçik, Eyyam-ı Bahur sıcaklarında operasyon bölgelerinde görev başında

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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin 'Eyyam-ı Bahur' sıcaklarında görev başında operasyon bölgelerinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Terörle mücadele eden kahraman askerlerimiz, zorlu şartlarda vatan ve millet aşkıyla görevlerini sürdürüyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin 'Eyyam-ı Bahur' sıcaklarında görev başında operasyon bölgelerinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, sıcak havada terörle mücadele eden Mehmetçiğin operasyon bölgesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarla birlikte, "İster dondurucu soğuk, isterse Eyyam-ı Bahur sıcakları, hiçbir zorluk Mehmetçiğin vatan ve millet aşkının önüne geçemez. Hiçbir meşakkat Türk Silahlı Kuvvetlerini mücadelesinden alıkoyamaz. En zor şartlarda ve coğrafyalarda, terörle mücadelesini güçlü bir şekilde sürdüren kahraman askerlerimizi yürekten selamlıyoruz" mesajı paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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