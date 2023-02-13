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Mehmetçik, depremzedelere sıcak yemek dağıtımına aralıksız devam ediyor

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Mehmetçik, depremzedelere sıcak yemek dağıtımına aralıksız devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki yardım faaliyetleri kapsamında, Nurdağı ilçesi Kartal köyünde seyyar mutfak kurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki yardım faaliyetleri kapsamında, Nurdağı ilçesi Kartal köyünde seyyar mutfak kurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çorlu'da konuşlu 5'inci Kolordu'nun Kahramanmaraş'taki yardım faaliyetleri sürüyor. Mehmetçiklerimiz, Nurdağı ilçesi Kartal köyünde kurulu seyyar mutfaktan vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımına aralıksız devam ediyor. Beraberiz Türkiye" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş Güncel Haberler

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