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ANKARA-MEHMETÇİK, DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA AYNI SOFRADA

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ANKARA-MEHMETÇİK, DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA AYNI SOFRADA

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçik ile depremzede çocukların beraber oturdukları sofranın görüntülerini paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçik ile depremzede çocukların beraber oturdukları sofranın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Mehmetçik ile çocukların çadırda beraber yemek yedikleri anlar paylaşılarak, "En güzel sofra... Sofrada evlatlarımız varsa, milletimiz varsa o sofra bizim için en güzel sofradır. Afiyet olsun, bereketli olsun. Biriz, beraberiz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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