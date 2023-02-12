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Mehmetçik, 17 yaşındaki Asya'yı enkazdan kurtardı

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Mehmetçik, 17 yaşındaki Asya'yı enkazdan kurtardı

HATAY'da, devam eden arama kurtarma çalışmasında Mehmetçik, Asya (17) isimli genci enkaz altından kurtardı.

HATAY'da, devam eden arama kurtarma çalışmasında Mehmetçik, Asya (17) isimli genci enkaz altından kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından, Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 4'üncü Komando Tugayı'na bağlı askerler, depremin 7'nci gününde enkazdan Asya isimli genci kurtardı. Sağlık ekiplerince serum bağlanan Asya, sedyede askerlerin kollarında ambulansa taşındı. Yaralının ambulansa bindirilmesinin ardından askerler alkışlayarak birbirlerini tebrik etti.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hatay Asya Güncel Haberler

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