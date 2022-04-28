Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor - Haberler

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Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiğini bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiğini bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde devam eden yardım faaliyetlerine ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda "Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve hastalara sağlık taraması yapıldı." ifadesi kullanıldı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

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