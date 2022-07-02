Mehmet Yıldız: Perde arkasında tüm ihtiyaçları karşılayan bir zat vardır

Üsküdar Üniversitesi Çağın Vicdanı Kulübü ve Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen "İnsanın Yaratılış Gayesi" başlıklı programda ülkemizde milyonlarca takipçisi olan Hayalhanem kurucusu Mehmet Yıldız konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmasında ihtiyaç felsefesine değinen Yıldız, "Gücü yetmeyen, hatta neye ihtiyacı olduğunu dahi bilmeyen bebeğin, gözünü açar açmaz bütün ihtiyaçları karşılanıyorsa, perde arkasında bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir zat var demektir. Bebek benim yaşıma gelsin diyelim. Benim yaşıma geldiğinde bir insan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Binde birini karşılayabiliyor. Yağmura ihtiyacın var, hadi yağdır bakalım. Güneşe ihtiyacın var, hadi doğur bakalım. Vücudunda 96 bin kilometrelik damar yollarını hadi taşı bakalım. Bunların hiçbirisi mümkün değil. Bunların her biri gücünün yetmediği yerden karşılanıyorsa, demek ki perde arkasında bu ihtiyaçları karşılayan bir zat vardır" dedi.

"Sıcaklık" örneği ile konuşmasına devam eden Yıldız, "Sıcaklığın, 60 derecenin üstüne çıkması halinde, bizim yaşamamız söz konusu değil. Nasıl oluyor da şu milimetrik hamleler, her seferinde bu kadar düzenli yapılabiliyor? Benim yaşamam için böyle bir şeye ihtiyacım var mı? Evet, var. Karşılanıyor mu? Evet. Benim gücüm yetiyor mu? Hayır. O zaman kim yapıyor bunu?" ifadelerine yer verdi.

MEHMET YILDIZ KİMDİR?

Aslen Mersinli Mehmet Yıldız, 1987 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Matematik bölümünde tamamlayan Yıldız, yüksek lisansınıMuğla Üniversitesinde yapmıştır. Mehmet Yıldız, yazarlığın yanı sıra Hayalhanem isimli YouTube kanalında İslami videolar yayınlamaktadır. Mehmet Yıldız, evli ve bir çocuk babasıdır.

KİTAPLARI

Benden Vazgeçme Ya Rab – 2017

Başlarım Senin Aşkına – 2018

Bu Kitabı Sakın Okuma – 2019

Kudüs'ün Fethini Müjdeleyen Endülüslü Sufi İbn Berrecan – 2020

Aşkın Med Hali: Yunus Emre – 2020

Evlilik Kader Midir? – 2020

Arayış: Mehmet'in Hikayesi – 2020

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