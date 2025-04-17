Mehmet Türkmen'in Ev Hapsi Kararı Kaldırıldı

(ANKARA) - Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.

Aralarında AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan'ın fabrikasının da bulunduğu Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapan işçilere destek verdiği günlerde "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından tutuklanan, bir süre sonra "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılan ardından Türkmen'in "ev hapsinin" kaldırılması kararlaştırıldı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Türkmen, şunları kaydetti:

"Hakkımdaki ev hapsi kararı az önce kaldırıldı. Yurt dışı yasağı ve karakola imza şartı devam edecek. Böyle kararlara çok sevinecek halde değiliz maalesef, biliyorum. 25 gün önce 36 gün tutuklu kaldığım cezaevinden tahliye edildikten bir gün sonra ev hapsi verilmişti. Haksız yere 8 yıl yattıktan sonra tahliye olan Selçuk Kozağaçlı bir gün sonra yeniden tutuklandı. Hala haksız yere tutuklu olan yüzlerce, binlerce insan, dostlarımız, yoldaşlarımız cezaevinde. O yüzden bugün (şimdilik) serbest kaldım diye ülkeye adalet, hukuk ve demokrasi gelmiş gibi davranmayacağım. İki ay önce zaten haksız yere tutuklandığımı, binlerce Başpınar işçisinin grevinin haksız yere yasaklandığını unutmayacağım. Bu koşullarda bizim için dışarıda 'özgür' olabildiğimiz her günün tek bir anlamı var; geride kimseyi bırakmadığımız gerçek bir adalet, demokrasi ve özgürlük için mücadele etmek."