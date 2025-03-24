Mehmet Şimşek'ten İstifa İddialarına Cevap

(ANKARA)- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden ayrılacağı yönünde bazı haberlerin yayınlanması üzerine "Görevimizin başındayız" açıklaması yaptı.

Bazı basın yayın organlarında yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden ayrılacağı yönünde bazı haberlerin yayınlanması üzerine, Şimşek sosyal medya hesanından yaptığı, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." diyerek yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yayınladı ve "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Mehmet Şimşek istifa etmek istiyormuş" iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddia edildiği gibi bir beyanının bulunmadığını açıklamıştır. Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm yetkili kişi ve kurumlar, çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz." dedi.

"İster istifa et ister otur Tayyip Bey'e biat et"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşamada Bakan Şimşek hakkında, " "Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar? Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar...Ekrem Başkan'ı bütün dünyanın gözünün önünde hukuksuzca aldıklarından beri 42 milyarın 26 milyarını yakmışlar. Rasyonel politikaların takipçisi Mehmet Efendi'nin topladığı 42 milyarın yüzde 60'nı Tayyip Bey Ekrem İmamoğlu korkusundan 3 gecede yedi bitirdi. Hadi Mehmet Efendi ister istifa et ister otur Tayyip Bey'e biat et" demişti.