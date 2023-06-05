Mehmet Şimşek ekonominin başına gelir mi?

Yeni kabinenin bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenirken gözler ekonomi yönetiminde. Erdoğan ve Mehmet Şimşek'in görüşmesinin olumlu geçtiği ifade ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanmasının ardından gözler yeni cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Erdoğan kabinede yer alacak isimleri belirleme çalışmalarına başlarken ilk görüştüğü isimlerden biri Mehmet Şimşek oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un Twitter hesabından açıkladığı takvime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günü Külliye'de planlanan yemin töreninin ardından yeni kabinesini açıklaması gerekiyor. Bu da Erdoğan'ın bu hafta kabinede yer alacak isimleri netleştireceği anlamına geliyor.

Yeni kabinede en çok merak edilen, ekonomi yönetiminin başına kimin geleceği. Seçim kampanyalarından bu yana eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ikna etmeye çalışan Erdoğan'ın bu kez Şimşek'ten "olumlu yanıt" aldığı belirtiliyor. "Güçlü bir ekonomi yönetimi" kurmak isteyen Erdoğan, ekonomik krizin derin etkilerini bu şekilde kırabilmeyi hedefliyor. AKP çevrelerinde yerel seçimlere gidilirken ekonomide oluşacak olumlu havanın da seçimlere etki edeceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle enerji politikaları, yeni konut politikaları, tarım ve gıda stratejisi gibi konu başlıklarının ekonomi yönetimi ile birlikte ele alınacağı ifade ediliyor.

Erdoğan Şimşek'le bir kez daha görüşebilir

Erdoğan, seçim öncesi ilki 20 Mart tarihinde, ikincisi ise Nisan ayının ilk haftasında olmak üzere iki kez görüştüğü geldiği Şimşek ile 28 Mayıs seçimlerinin hemen ertesi günü, 29 Mayıs'ta Beştepe'de beşinci kez bir araya geldi. Şimşek, 20 Mart tarihli görüşme sonrası "Cumhurbaşkanımızla samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum" yanıtını vererek siyasete dönmeyeceğini açıklamıştı.

Ancak DW Türkçe'nin de edindiği bilgiye göre eski bakanlardan Şimşek'in Erdoğan ile son görüşmesi "olumlu" ve "yapıcı" geçti. Ankara'da "görevden kaçmayacağı" belirtilen Şimşek'in ekonomide koordinasyon görevini istediği kaydediliyor. Bu makamın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı mı, yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığı mı olacağı ise henüz bilinmiyor. Erdoğan ve Şimşek arasında faiz politikasına ilişkin temel bir model farklılığı bulunuyor. Dolayısıyla Şimşek'in göreve gelmesi durumunda Erdoğan'ın uyguladığı düşük faiz politikasının devam ettirilip ettirilmeyeceğine kimin karar vereceği tartışma konusu. Şimşek'in bu konuda "karar verici" olmayı istediği ve süreçte Merkez Bankası'na sürekli müdahale edilmemesi ilkesini benimsediği belirtiliyor. Şimşek'in ekonomi politikalarından 180 derece geri dönüş olmasa da yabancı yatırımcılara güven verecek adımların daha hızlı ve kararlı atılmasını savunduğu da biliniyor. Şimşek'in ayrıca ekonomi bürokrasisinde bazı isimleri atamada da etkin olmayı istediği kaydediliyor.

Faiz ve Merkez Bankası'nın yapısına ilişkin fikir ayrılıkları nedeniyle hala görev alma konusunda kesin karar vermediği belirtilen Şimşek'le Erdoğan'ın bir kez daha görüşebileceği kulislerde konuşulan iddialar arasında. Beyannamede ekonomiye dair ne var? AKP'nin seçim beyannamesinde ise 2028'e kadarki dönemde yeni bir ekonomi kadrosuyla ortalama yüzde 5,5'lik büyüme hedefine odaklanılacağı ifade ediliyor.

Beyannamede, "2028 yıl sonunda 1,5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz. 14 Mayıs seçimleri sonrasında oluşacak yeni kabine içinde yine güçlü bir ekonomi ekibi görev üstlenecektir. Ekonomi ekibimiz kamu, özel kesim ve sivil toplum ile diyalog ve istişare içinde makro ekonomik politika çerçevemizi güncelleyecek, yeni şartlara ve ihtiyaçlara göre alınması gereken tedbirleri kamuoyu ile paylaşacaktır" değerlendirmesine yer veriliyor.

2022'de 32 milyon olan istihdamın 2028 yıl sonunda 38 milyona yükseltileceği belirtilen beyannamede, "İşsizlik oranının kademeli olarak gerilemesini sağlayacak, işsizlik oranını yüzde 7'nin altına indireceğiz. Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz. Para, maliye, gelirler ve finansal sektör politikalarında daha güçlü bir eşgüdüm sağlayacağız. Mali disiplini, ekonomimize güveni artıran bir çıpa olarak kararlılıkla korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz" vaatleri de yer alıyor. Mehmet Şimşek kimdir? 2007, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP vekili olan Şimşek, "Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı", "Maliye Bakanlığı" ve "Başbakan Yardımcılığı" görevlerinde bulundu. IMF ve Dünya Bankası'nda 2007 - 2009 yılları arasında "Türkiye Guvernörlüğü" görevini üstlendi.

Binali Yıldırım, 2016 yılında Başbakan olunca "Ekonomik Koordinasyon Kurulu Başkanlığı" görevi Şimşek'ten alınıp Yıldırım'a verilmişti. Şimşek, bir süredir de uluslararası finans kuruluşlarında görev yapıyor. Yeni kabinede yapı nasıl olacak? Erdoğan'ın Cumhur İttifakı ortakları MHP, Yeniden Refah ve Büyük Birlik Partisi'nden kurmayları kabinesine almayacağı, bu partilerden de böyle bir talep gelmediği ileri sürülüyor. Ancak kabinede milli görüş kökenli isimlere yer verileceği belirtilirken daha muhafazakar isimlerle yola çıkılacağı kaydediliyor. Erdoğan'ın milletvekili seçilen mevcut bakanlardan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başta olmak üzere 2-3 ismi yine kabinesine alacağı, ancak kabinenin tamamına yakınının yeni isimlerden oluşacağı tahmin ediliyor.

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