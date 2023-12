Mehmet Rüştü Tiryaki: Milli Eğitim Bakanlığı Tarikatlarla İşbirliği Yapıyor

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, TBMM Genel Kurulu'nda; "Sekizinci sınıfa gelmiş öğrencilerin yüzde 16'sı dört işlemi bilmiyor. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın verisi. 16 yıl boyunca yabancı dil eğitimi veriyorsunuz, çocuklarımızın yabancı dil seviyesi 'How are you' seviyesinde. Bu kadar eğitimin durumu tam olarak bu. Buna karşı Milli Eğitim Bakanlığı tarikatlarla yaptığı protokolleri savunuyor. 'Çocukların dağa çıkmasını engelliyoruz' diyor. Sanırsınız vakıflarla yaptığı protokoller Şırnak'ta, Hakkari'de. Bu protokoller Sakarya'da, Kocaeli'nde vakıflarla yapılan protokoller. Açıkça 'Ben bu tarikatlarla işbirliği yapıyorum deyin" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün Genel Kurul'da 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 14'üncü maddesi üzerine konuşan DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek şunları söyledi:

"İki aylık bütçe maratonun sonuna geldik. Binlerce konuşma yapıldı. Benim katıldığım altıncı bütçe ve altı bütçenin tamamında teknik olanlar dışında hiçbir değişiklik yapılmadı. Muhalefet vekillerinin onlarca yıllık birikimlerine, müktesebatına dayanarak yaptıkları önerinin hiçbirisini ciddiye almadınız. Bu süre içerisinde hep bir hikaye anlatıyorsunuz. '21 yıldır girdiğimiz her seçimi kazanmıyoruz halk bize güveniyor' sığındığınız tek liman maalesef bu. Ben bu hikayenin edebi yanının olmadığını yalan üzerine kurulmuş saltanatı olduğunu sıralayacağım.

İki protesto etkinliğine katılan insanlara 'silahlı terör örgüt üyesi' diyerek 6 yıl hapis cezası veriyorsunuz. Yargı içerisindeki en büyük düzen hukuk değil rüşvet düzeni. Ülkede eğitim ve sağlık yerlerde sürünüyor. Sosyal güvencesi olan yurttaşların kanser ilaçlarını bile 'karşılamayacağım' diyorsunuz.

Sekizinci sınıfa gelmiş öğrencilerin yüzde 16'sı dört işlemi bilmiyor. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın verisi. 16 yıl boyunca yabancı dil eğitimi veriyorsunuz, çocuklarımızın yabancı dil seviyesi 'How are you' seviyesinde. Bu kadar eğitimin durumu tam olarak bu. Buna karşı Milli Eğitim Bakanlığı tarikatlarla yaptığı protokolleri savunuyor. 'Çocukların dağa çıkmasını engelliyoruz' diyor. Sanırsınız vakıflarla yaptığı protokoller Şırnak'ta, Hakkari'de. Bu protokoller Sakarya'da, Kocaeli'nde vakıflarla yapılan protokoller. Açıkça 'Ben bu tarikatlarla işbirliği yapıyorum deyin."