Mehmet Rüştü Tiryaki'den Bakan Yerlikaya'ya Uyuşturucu Eleştirisi: "Türkiye Uyuşturucunun Dağıtım Üssü Haline Geldi"

HEDEP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "'Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz' diyorsunuz. Türkiye, uyuşturucu pazarı haline geldi, uyuşturucunun dağıtım üssü haline geldi ve her geçen gün, maalesef, bu ülkenin çocukları, geleceğimiz, çocuklarımız uyuşturucu kullanmaya yaygın biçimde devam ediyorlar. Dolayısıyla bu konudaki çalışmalarınızın başarılı olduğunu söylemek güç" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşülüyor. HEDEP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Bakan Ali Yerlikaya'nın uyuşturucuyla mücadele konusundaki açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi:

"2015 tarihinden bugüne partimizin tabanına, bileşenlerine, yöneticilerine yönelik saldırılarda 16 bin kişi gözaltına alındı; aralarında es¸ genel başkanlarımız var, milletvekillerimiz var; il, ilçe başkanlarımız var; genel merkez yöneticilerimiz var, üyelerimiz var; en az 5 bin kişi tutuklandı bu süre içerisinde. 2022 yılı içerisinde tespit edebildiğimiz kadarıyla 2.465 kişi gözaltına alındı ve bunların bir kısmı tutuklandı. Gözaltına alınan arkadaşlarımıza yöneltilen suçlamalar ise 'Nevroz' gibi etkinliklere katılmaktı, basın açıklamalarına katılmaktı, protesto etkinliklerine katılmaktı; demokratik, barışçıl protesto etkinliklerine katıldıkları için binlerce arkadaşımız gözaltına alınmaya devam ediyor.

S¸imdi, siz, ülkenin güvenliğine dair yapılanları uzun uzun anlattınız ama uluslararası tablo, uluslararası aras¸tırmalar bu söylediğinizi doğrulamıyor Sayın Bakan. Bakın, bundan kısa bir süre önce, Eylül 2023'te Küresel Organize Suçlar Endeksi 2023 Raporu yayınlandı. Muhtemelen bu raporla ilgili bilginiz vardır, gerçekten bu ülkeyi onurlandıran sonuçlar var; 193 ülke arasında Türkiye en kötü 14'üncü ülkeymiş¸ yani Türkiye, övündüğünüz yirmi bir yıllık AKP iktidarı döneminde küresel organize suç cenneti haline getirilmiş¸. Batı Asya grubunda en kötü 4'üncü, 46 Asya ülkesi içinde de en kötü 6'ncı ülke durumundadır Türkiye. Ülke, adeta bir suç ülkesi haline getirildi. Bakın, dünyada ne kadar mafya lideri, uyuşturucu baronu varsa ülkemizde cirit atıyor; villalarda, malikanelerde krallar gibi yaşıyor. Bizler bu kişilerin ülkemizde yaşadığını ya ölünce ya da mafya içi hesaplaşmalarda öldürülünce ögreniyoruz. Elbette biz 'Bunun sorumlusu sizsiniz' demiyoruz, 'Sizin Bakanlığınız döneminde oldu' demiyoruz Sayın Bakan ama size bu mirası bırakan selefleriniz, ülkenin bütün suçlularının idolü olan o selefleriniz, hepsinin fotoğraf albümlerinin birinci sayfasında olan selefleriniz ülkeyi, maalesef, bu hale getirdiler. Bu konuda neler yapacağınızı hep birlikte göreceğiz. Bir süredir suç örgütlerine yönelik operasyonlar çarşaf çarşaf yayınlanıyor ama eğer uluslararası raporlarda Türkiye'nin durumuna dair herhangi bir göstergede değişiklik olmazsa, emin olun, bütün dünya bunu sadece bir gösteriş¸ olarak algılayacaktır. Umarım, bu ülkede yaşayan herkesi ve uluslararası kuruluşları ikna edebilirsiniz.

"TÜRKİYE UYUŞTURUCU PAZARI HALİNE GELDİ"

S¸imdi, bir başka mesele şu: Uyuşturucuyla çok mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. Ben size bir tane örnek vereyim, biliyorsunuz, en önemlilerinden bir tanesidir bu. 3 Nisan 2020 tarihinde Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda 4,9 ton kokain ele geçirilmiş¸, kokainin I·stanbul'a gönderilmek üzereyken ele geçirildiği açıklanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bundan on altı ay sonra bu geminin getireceği malın alıcısı olan şirketin sahibini gözaltına aldı ama sonrasında ne olduğunu bilmiyoruz. 265 milyon dolar yani 7,5 milyar TL değerinde bir uyuşturucudan söz ediyoruz Sayın Bakan. S¸imdi, Kolombiya ile Türkiye'nin arası kus¸ uçuşu 11.300 kilometre. Cebelitarık'tan yani Atlas Okyanusu'nun Akdeniz girişi olan Cebelitarık'tan Türkiye'nin arası da yaklaşık 4.500 kilometre. S¸imdi, Sayın Bakan, bize bunu açıklarsanız çok seviniriz: Uyuşturucu tacirleri Avrupa ve Orta Doğu pazarına dağıtacakları, satacakları bu kokaini, eroini, her tür uyuşturucuyu satmak için neden Portekiz'i, I·spanya'yı, Fransa'yı, I·talya'yı, Hırvatistan'ı, Arnavutluk'u, Yunanistan'ı degˆil de Türkiye'nin limanlarını seçiyor? Avrupa pazarına uyuşturucuyu dağıtmak için bütün bu ülkeleri geçtikten sonra, fazladan 4 bin 500 kilometre yol yaptıktan sonra neden Türkiye'ye getiriyor uyuşturucuyu? Bir kısmının Orta Doğu pazarına satılacağı için Türkiye'ye getirildiğini biliyoruz ama Avrupa'ya satılan uyuşturucuyu da eğer Türkiye'ye getiriyor ise uyuşturucu baronları ve tacirleri demek ki Türkiye'nin limanları uyuşturucu tacirleri için mallarını ülkeye rahat sokabilecekleri liman haline getirilmiştir. Eğer bu konuda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını düşünüyorsanız, gerçekliğin bunun tam aksi olduğu çok ortada.

S¸imdi, şunu söyleyeyim yani diğer bakanlıkların bütçeleri görüşülürken de bunları anlattık. Biz uyuşturucuyla mücadele edilmesi gerektiğini savunuyoruz, burada herkes savunuyor. Yani bu uyuşturucu kullanımının bırakın üniversitelere, liselere, ortaokullara kadar yayıldığını bu ülkede yaşayan herkes biliyor fakat maalesef, Hükümetin anlattıkları ile bu ülkenin gerçekleri aynı degˆil. 'Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz' diyorsunuz. Türkiye, uyuşturucu pazarı haline geldi, uyuşturucunun dağıtım üssü haline geldi ve her geçen gün, maalesef, bu ülkenin çocukları, geleceğimiz, çocuklarımız uyuşturucu kullanmaya yaygın biçimde devam ediyorlar. Dolayısıyla, bu konudaki çalışmalarınızın başarılı olduğunu söylemek güç."