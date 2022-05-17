Mehmet Öz'ün de yarıştığı Pennsylvania'da ön seçimler bugün yapılıyor - Haberler

ABD Senatosuna Cumhuriyetçi partiden aday olan dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün de yarıştığı Pennsylvania'da Senato ve eyalet valiliği adaylarını belirlemek için bugün ön seçimler düzenleniyor.

ABD'de 8 Kasım 2022 günü düzenlenecek ara seçimler için halk bugün Pennsylvania'da sandık başına gitti.

Bugünkü seçimler ile Cumhuriyetçi Parti'nin ABD Senatosu adayının yanı sıra eyalet valisi adayı da belirlenecek.

Anketlere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da desteğini alan Türk Kalp Cerrahı Prof. Dr. Öz yarışı rakiplerinin önünde götürüyor.

Öz'ün en güçlü rakibi Kathy Barnette ise Öz'ü yaklaşık 3 puan geriden takip ediyor.

Valilik yarışında ise yine Trump'ın desteğini alan Pennsylvania Eyalet Senatörü Doug Mastriano yarışı önde götürüyor.

Kasım ayında Kongre ara seçimleri düzenlenecek

Kasım 2022 ara seçimlerinde Amerikalılar, Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

Mehmet Öz, 30 Kasım 2021'de, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 7 Mayıs'ta, Öz'ün adaylığına destek için Pennsylvania'da düzenlenen mitinge katılmıştı.