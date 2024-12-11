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Mehmet Nemo Türker: Engelli Bireylere Destek Olmak İçin Çin'de Girişimci Oldu

Mehmet Nemo Türker: Engelli Bireylere Destek Olmak İçin Çin'de Girişimci Oldu
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Türkiye'den Çin'e giden genç girişimci Mehmet Nemo Türker, enerji ile ilgili ürünlerin Ar-Ge çalışmalarına odaklanarak Shenzhen'de başarılı girişimler kurdu. Engelli arkadaşına yardım etme isteğiyle yola çıkan Türker, sensör teknolojisini kullanarak geliştirdiği Glassouse ürünüyle fiziki engelliler için yeni bir umut ışığı oldu.

SHENZHEN, 11 Aralık (Xinhua) -- Genç yaşta Türkiye'den Çin'e giden Mehmet Nemo Türker, ülkenin güneyindeki metropol kent Shenzhen'i evi ve iş girişimlerinin üssü olarak benimsedi.

Türker, batarya hücreleri ve enerji depolama çözümleri gibi enerjiyle ilişkili çeşitli ürünlerin araştırma ve geliştirmesine (Ar-Ge) yönelik şirketler kurdu.

1990 doğumlu Türker, yurtdışında eğitim almak üzere Türkiye'deki üniversite eğitimini yarıda bırakarak Çin'in güneyinde önde gelen bir teknoloji merkezi olan Shenzhen'i seçti.

Türker'in girişimcilik serüveni, engelli arkadaşına yardım etme isteğiyle başladı.

Türker'in arkadaşlarından biri, 18 yaşında dalgıçlık yaptığı sırada kaza geçirerek ciddi düzeyde omurilik felcine uğradı. Türker, sadece boynunu hareket ettirebilen arkadaşına yardımcı olacak araçlar bulabilmek için küresel düzeyde araştırma yapmaya başladı, ancak sınırlı bir başarı elde edebildi. Türker, bu araştırma sırasında benzer engelleri olup topluma yeniden karışmak isteyen ama bunu yapma imkanı bulamayan birçok kişiyle karşılaştı.

Türker, umutsuzca aradığı çareyi Shenzen'de, dünyanın en büyük elektronik pazarlarından biri olan Huaqiangbei'de buldu.

Türker, "Yüz tanıma çok maliyetliydi. Huaqiangbei'de dolaşırken harekete duyarlı oyun konsolu tanıtımına denk geldim ve orada bir aydınlanma yaşadım. Neden sensör teknolojisinden yararlanmayalım ki diye düşündüm" dedi.

Daha sonra sensörlerle normal gözlükleri birleştiren Türker, aralıksız geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının ardından Glassouse serisini piyasaya sürdü. Bu yenilikçi yardımcı araç, fare ve klavye kullanamayan bireylerin yardım almadan akıllı telefon ve bilgisayar kullanmalarına imkan veriyor.

Longgang bölgesindeki ofisinde baş hareketleriyle kontrol edilen kendi geliştirdiği fareyi tanıtan Türker, "Gördüğünüz üzere bir kişi ellerini ve kollarını kullanamıyorsa bile başını oynatarak, gözünü açıp kapatarak, ısırarak ve hatta hava üfleyerek fareyi kontrol edebilir. Engelleri olan kişilerin, fiziksel engellerine rağmen modern teknolojiyi kullanılarak normal sosyal etkileşimlerde bulunması, hayata ve işe dönmesi mümkün" dedi.

Türker, Shenzhen'de enerji ürünü Ar-Ge'sine odaklanan EnnoPro Grubu gibi şirketler kurdu. Ürünlerini sürekli olarak mükemmelleştirme konusunda Ar-Ge ekibine liderlik yapan Türker, en sonunda Sony Grubu'nun dikkatini çekmeyi ve bir patent satışı gerçekleştirmeyi başardı.

Türker, hibrit araç bataryalarına odaklanan ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki gelişmiş sanayi zincirinden destek alan şirketinin küresel piyasalardaki pazar payının istikralı şekilde arttığını söyledi.

Türker, "Türkiye benim anavatanım, Çin'se ikinci vatanım olduğu için Glassouse ürünlerini bu ülkelerde ihtiyaç sahibi olanlara ücretsiz temin ediyorum" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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